İsrail ordusu Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut şehrindeki Dahiye bölgesine iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgedeki sivil halkın tahliye edilmesi konusunda endişeler arttı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde 2 hava saldırısı düzenledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'de, El-Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi için dün tahliye ve saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, Tahvidet el-Gadir ve Şiyah mahallelerinde, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "askeri altyapıya" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Dahiye'nin terk edilmesi yönündeki tehditleri ve saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
