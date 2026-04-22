İsrail askerleri, Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin cenaze törenine baskın düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen cenaze törenine baskın düzenleyerek Filistinlilere müdahalede bulundu. Son günlerde artan saldırılar sonucunda iki Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin cenaze törenine baskın düzenledi.

Fanatik İsraillilerin saldırısında ölen 14 yaşındaki öğrenci Evs Hamdi el-Naasan ile 32 yaşındaki Cihad Merzuk Ebu Naim için Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Mugayir köyünde cenaze töreni yapıldı.

Törene baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere mermi ile ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, dün Mugayyir köyündeki bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
