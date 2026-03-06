İsrail: Beyrut'ta Hizbullah Altyapısına Yeni Saldırı Dalgası Başlatıldı
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresinde Hizbullah'a ait altyapıya yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, Beyrut'un Dahiyye bölgesindeki hedefleri vuruyor.
İsrail Hava Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri, Beyrut'un Dahiyye bölgesinde terör örgütü Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırılara başladı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA