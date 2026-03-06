Haberler

İsrail: Beyrut'ta Hizbullah Altyapısına Yeni Saldırı Dalgası Başlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresinde Hizbullah'a ait altyapıya yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, Beyrut'un Dahiyye bölgesindeki hedefleri vuruyor.

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü altyapıyı hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri, Beyrut'un Dahiyye bölgesinde terör örgütü Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırılara başladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
