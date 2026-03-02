İsrail, Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine yönelik şiddetli hava saldırıları düzenledi. Saldırıların hedefinde üst düzey bir Hizbullah mensubu olduğu iddia edildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı.
Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan