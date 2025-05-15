İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: Bir Evi Bombaladılar

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: Bir Evi Bombaladılar
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Tubas ve Tamun beldelerine düzenlediği baskında, bir Filistinliye ait evi roketle bombaladı. Baskın sırasında bölgede silah sesleri duyulurken, İsrail ordusunun saldırıları sonucu 962 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Tamun beldelerine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait bir evi bombaladı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.

Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.

Tubas kentinde de İsrail ordusunun kuşattığı evde patlama meydana geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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