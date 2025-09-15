İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenleyerek, caddelere askeri araçlar konuşlandırdı. Baskın sırasında paletli zırhlı araçlar kullanıldı ve bazı yollar kapatıldı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı kentlere baskın düzenleyerek, caddelere askeri araçlar konuşlandırdı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenledi. İsrail söz konusu kentlerin caddelerinde paletli zırhlı araçlar konuşlandırdı.
İsrail ordusu El-Bire kentine paletli zırhlı personel taşıyıcıyla baskın düzenledi. Söz konusu araç kentin birçok caddesinde dolaştıktan sonra geri çekildi.
Ayrıca İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus-Kalkilya ile Yitzhar yollarını ve El-Bire kentinin kuzey girişinde bulunan Beyt El kontrol noktasını kapattığı kaydedildi.
İsrail ordusu, dün "Yahuda ve Samarra (Batı Şeria) bölgesinde sabah ve öğleden sonra askeri tatbikat gerçekleştireceğini" duyurmuştu.