İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenleyerek, caddelere askeri araçlar konuşlandırdı. Baskın sırasında paletli zırhlı araçlar kullanıldı ve bazı yollar kapatıldı.

İsrail ordusu El-Bire kentine paletli zırhlı personel taşıyıcıyla baskın düzenledi. Söz konusu araç kentin birçok caddesinde dolaştıktan sonra geri çekildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus-Kalkilya ile Yitzhar yollarını ve El-Bire kentinin kuzey girişinde bulunan Beyt El kontrol noktasını kapattığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün "Yahuda ve Samarra (Batı Şeria) bölgesinde sabah ve öğleden sonra askeri tatbikat gerçekleştireceğini" duyurmuştu.

