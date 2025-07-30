İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yol Tahribi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinde birkaç ay önce açılan yolu tahrip etti.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, askeri buldozerler eşliğinde Bire kentinin doğu kesimine baskın yaptı.

İsrail güçleri, Bire Belediyesi tarafından birkaç ay önce açılan yolun "C" bölgesinde olduğunu iddia ederek buldozerlerle tahrip etti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinliler, İsrail makamlarından onay almadan C bölgesinde herhangi bir yapı veya değişimi yapamıyorlar.