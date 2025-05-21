İsrail Ordusundaki Pilotlar Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi

İsrail ordusundaki bazı pilotların, Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarından rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan askeri analist Alon Ben David, Gazze'ye düzenledikleri hava saldırılarından rahatsızlık duyan pilotlarla görüştüğünü aktardı.

Ben David, gerçekleştirdikleri hava saldırılarında yüzlerce Filistinlinin öldüğünün farkında olan pilotların "kendilerine bunun makul olup olmadığını ve bir amaca hizmet edip etmediğini sorduklarını" kaydetti.

İsrail'in "kendi seçimiyle yürüttüğü bir savaşın parçası" oldukları anlayışının pilotlar arasında hakim olduğunu dile getiren Ben David, bunun Hamas'ın 7 Ekim 2023'te yaptığı sürpriz saldırı sonrası tablonun tam tersi olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatması tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

İsrail ordusu içinden Gazze'ye saldırıların durdurulmasına yönelik çağrılar gelmişti

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad ve akademisyenlerden de destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.