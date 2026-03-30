İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmada bir askerinin daha öldüğünü ve toplamda 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda ise 1189 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmada bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine tanksavar füzesiyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 19 yaşındaki Liran Ben Zion'un öldüğü, bir subayın ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da 16 Mart'ta kara saldırılarına başlamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Savcı, CHP otobüsünün şoförüne 13,5 yıla kadar hapis istedi

CHP otobüsünün şoförüne istenen ceza belli oldu