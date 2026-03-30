İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmada bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine tanksavar füzesiyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 19 yaşındaki Liran Ben Zion'un öldüğü, bir subayın ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da 16 Mart'ta kara saldırılarına başlamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.