İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan 2 insansız hava aracını önledik

Güncelleme:
İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının hava kuvvetleri tarafından önlendiğini duyurdu. Husiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sebebiyle savaşa katıldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) önlendiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan 2 İHA'nın son birkaç saat içerisinde hava kuvvetleri tarafından önlendiği belirtildi.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olduklarını açıklamıştı.

Balistik füze fırlatarak 28 Mart'ta savaşa dahil olan Husiler, İsrail'i seyir füzesi ve İHA fırlatarak da hedef almıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
