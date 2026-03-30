İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan 2 insansız hava aracını önledik

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan 2 İHA'nın son birkaç saat içerisinde hava kuvvetleri tarafından önlendiği belirtildi.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olduklarını açıklamıştı.

Balistik füze fırlatarak 28 Mart'ta savaşa dahil olan Husiler, İsrail'i seyir füzesi ve İHA fırlatarak da hedef almıştı.