Batı Şeria'da Yerleşimci ve Asker Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırıları ve ihlallerine devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Filistinlilerin evlerinin yakınında hayvanlarını otlatan İsrailli yerleşimci çobanları korumak için Muğayyir beldesine baskın düzenledi.

Araçlarının içinde bulunan bir grup Filistinli genci gözaltına alan İsrail askerleri, Muğayyir'in batısındaki Şaab el-Luz bölgesine götürdüğü Filistinlileri kapatılmış olan bir yan yolu açmaya zorladı.

İsrail ordusu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın Arura ile Abveyn, Celceliye ve Accul beldelerine de baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilerin hayvanlarına su vermek için kullandığı taşınabilir su depolarını çaldı.

Cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci terörizmi devam etti. İsrailli yerleşimciler, Hebron'un güneyindeki Masafer Yatta'da bulunan Khirbet Umm al-Khair oyun alanında Filistinli gazetecilere ve çocuklara saldırdı. İsrail ordusu ise bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ederek vatandaşların girişini engelledi.

Gaspçı İsrailliler Mesafer Yatta'da top oynayan çocuklara saldırdı

Filistinli aktivist Ahmed Hadalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta'nın Hırbet Umm el-Hayr köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu ve polisinin köyün futbol sahasındaki çocukların yanı sıra biri yabancı 2 gazeteciye saldırdığını söyledi.

Hadalin, gaspçı İsraillilerin futbol sahasına girip çocuklara saldırmasının ardından İsrail ordusu ve polisinin çocukların oyun alanına gelerek bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini belirtti.

Filistinli aktivist, İsrail güçlerinin olayın ardından çocukları, ailelerini, gazetecileri ve aktivistleri bölgeden uzaklaştırdığını aktardı.

Hadalin, futbol sahasının köydeki çocuklar için tek rahatlama alanı olduğunu ve yakın zamanda restore edildiğini anlattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli aktivist Avde Hadalin'i de bu futbol sahasında öldürdüğüne dikkati çeken Hadalin, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin sık sık bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

Hadalin, İsrail makamlarının futbol sahası hakkında Batı Şeria'nın C bölgesinde olduğu iddiasıyla yıkım kararı çıkardığı ancak mülk sahibinin alanın kendisine ait olduğuna dair belgelere sahip olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA