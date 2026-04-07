İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısında sinagogu vurduğunu itiraf etti

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da üst düzey bir komutanı hedef almayı amaçladıklarını öne sürerek bir sinagogu vurduğunu itiraf etti.

İsrail ordusundan basına yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Tahran'da vurduğu sinagogda oluşan "sivil zayiattan" ötürü üzüntü duyulduğu bildirildi.

Saldırıda İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahından üst düzey bir komutanın hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırıda sinagogda hasar meydana geldiği itiraf edildi.

Açıklamada, "Yakındaki bir sinagogun da saldırıda hasar gördüğüne dair haberler aldık. İsrail ordusu, sinagoga verilen hasardan ötürü üzüntü duymakta ve saldırının rejimin silahlı kuvvetleri içindeki üst düzey bir askeri ismi hedef aldığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İran basını ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonrası Tahran'daki Rafi Niya Sinagogu'nda ciddi hasar meydana geldiği görüldü.