İsrail basını, Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Alizade'nin öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusunun düzenlediği Tahran saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'nin öldüğü iddia ediliyor. İsrail basını, Tahran'daki saldırının sonucunda Alizade'nin suikasta uğradığını duyurdu.

İsrail ordusunun Tahran'a düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail basını, Tahran'a yönelik son saldırıda üst düzey komutanlardan Alizade'nin suikasta uğradığını ileri sürdü.

Haberde, İran'da önemli bir yeri olan DMO Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Alizade'nin İsrail ordusunun Tahran'a düzenlediği saldırı sonucunda öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Tahran'a düzenlenen saldırıda üst düzey bir İranlı komutanın öldürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Kudüs Gücü'nün Lübnan komutanlarından Rıza Kuzal'ın öldürüldüğünü de iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
