İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 5 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek 5 sivili alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Sayda Hanut ve Cübbat el-Haşeb köylerine baskın düzenledi. İsrail ordusu baskınlarda 5 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti, 40'tan fazla kişiyi alıkoydu.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.