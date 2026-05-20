İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına düzenlediği baskında 2 sivili alıkoydu. Şam yönetimi, bu eylemlerin 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güneyindeki El-Basali ve Ummu'l Luks bölgelerine baskın düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail ordusu, 2 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu 14 Mayıs'ta da Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Colan ve Kodena köylerine baskın düzenleyerek 2 sivili alıkoymuştu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'ya sık sık topçu saldırıları düzenleyerek ve bu bölgelerde hukuksuz alıkoymalar gerçekleştirerek ihlallerini sürdürüyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
