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İsrail ordusu Suriye'de sivillere ateş açtı

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İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki işgal ettiği alanlardan Dera ilinin batı kırsalında yer alan Mürriye köyünde sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki işgal ettiği alanlardan Dera ilinin batı kırsalında yer alan Mürriye köyünde sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu Mürriye köyünün bazı noktalarında sivillerin evlerine doğru ateş açtı.

Açılan ateş nedeniyle bazı bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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