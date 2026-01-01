Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde ateş açarak birçok koyunu telef etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra bölgesinde El-Rafid köyündeki koyun sürülerine ateş açarak birçok hayvanı telef ettiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu, İsrail'in sürekli olarak bölgedeki ihlallerini sürdüğünü aktardı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'nın el Rafid köyünde ateş açtığı birçok koyunu telef ettiği bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye, verdiği haberde, "İsrail işgal güçleri, Güney Kuneytra kırsalındaki El-Rafid köyünde koyun sürülerine ateş açarak birçoğunu telef etti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde Kuneytra ve Dera'da sık sık ihlaller yaparak, haksız tutuklamalar yapıyor, kontrol noktaları kuruyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı