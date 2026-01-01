İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde ateş açarak birçok koyunu telef etti

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'nın el Rafid köyünde ateş açtığı birçok koyunu telef ettiği bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye, verdiği haberde, "İsrail işgal güçleri, Güney Kuneytra kırsalındaki El-Rafid köyünde koyun sürülerine ateş açarak birçoğunu telef etti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde Kuneytra ve Dera'da sık sık ihlaller yaparak, haksız tutuklamalar yapıyor, kontrol noktaları kuruyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.