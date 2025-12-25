İsrail ordusunun, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İsrail vatandaşı bir bedeviyi öldürdüğü bildirildi

İsrail ordusunun, herhangi bir delil olmamasına rağmen silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İsrail vatandaşı bir bedeviyi vurarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, öldürülen İsrail vatandaşı bedevinin Mısır'dan silah kaçırdığından şüphelenildiğini aktardı.

Bölgede yapılan kapsamlı aramalara rağmen silah kaçakçılığını doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı, şüpheli olaya dair hala açıklama yapmayan İsrail ordusunun konuya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Öldürülen bedevinin yanındaki bir kişinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alınarak Beerşeva (Birüssebi) Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiği, şahsın silah kaçakçılığına ilişkin iddiaları reddettiği kaydedildi.

Duruşmaya giren hakimin, şahısların kaçakçılık suçuna karıştığına ilişkin şüphenin düşük olduğunu, sanığın ve öldürülen kişinin kapalı askeri bölgede bulunduğunu ve askerler yaklaşırken kaçmaya çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

İsrail ordusunun Mısır sınırından yapılan silah kaçakçılığı ile başa çıkamadığına ve bunu "stratejik tehdit" olarak tanımladığına işaret edilen haberde, tahminlere göre sadece son 4 ayda silah taşıyan binlerce insansız hava aracının (İHA) İsrail'e girdiği iddia edildi.

İsrail ordusunun bir kısmı İsrail'de bir kısmı Mısır'da olmak üzere 100 ila 300 bedevinin silah kaçakçılığı yaptığı, İHA'ların İsrail'den satın alınıp Mısır'a doğru uçurulduğu ve silahları aldıktan sonra geri döndüğünden şüphelendiği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan başka bir olaya ilişkin yapılan açıklamada, Mısır'dan sızmaya çalışan iki İHA'nın bir askeri helikopter tarafından engellendiği duyuruldu.

İsrail basını, ordunun ilk kez silah kaçakçılığına karşı askeri helikopter kullandığını belirtti.