İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı hedef aldı
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinde bir kafeteryanın önünde park halindeki bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yangın çıkarken, bölgede ciddi hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin sahil yolunda bir araca saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu, Sayda sahilinde bir kafeteryanın önünde park halindeki araca saldırı düzenledi.

Bölge sakinleri tarafından sıkça kullanılan sahil yolunda aracın hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Sosyal medya ve basına yansıyan görüntülerde, aracın çevresindeki işletmelerde de yangın çıktığı ve ciddi hasarın meydana geldiği görülüyor.

Öte yandan saldırıda can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi

Sırra kadem basan 3 çocuk babasından acı haber geldi
KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş

Piyasalar yine alt üst! Dakikalar içinde yanıt verdi