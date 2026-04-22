Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Tüm cephelerde savaşmaya hazırız" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran ve Lübnan ile devam eden geçici ateşkes süreçlerine rağmen ordunun savaşa geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran ve Lübnan ile geçici ateşkes süreçleri devam ederken, "Ordu tam teyakkuz ve hazırlık halinde, güçlü ve hızlı şekilde tüm cephelerde savaşa geri dönmeye hazır." dedi.

İsrail basınındaki haberlere göre Genelkurmay Başkanı Zamir, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında askerlere açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

