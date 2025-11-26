Haberler

İsrail Ordusu Refah'ta 4 Filistinliyi Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde iddia ettiği 4 Filistinliyi öldürdüğünü ve 2'sini gözaltına aldığını açıkladı. Ordunun gerçekleştirdiği baskınla ilgili detaylar paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıktıklarını iddia ettiği 4 Filistinliyi öldürdüğünü, 2'sini de gözaltına aldığını öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'ın doğusunda 6 Filistinlinin bir tünelden çıktığı iddia edildi.

İsrail ordusunun hala işgal altında tuttuğu bölgede Filistinlilerin hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan Filistinlilerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun önce bombaladığı bir binaya baskın düzenlediği ve binada hedef alınan bir kişi ile yakın mesafeden ateş edilen "silahlı olduğu" öne sürülen 3 kişinin naaşının bulunduğu savunuldu.

İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler

Dünya devini pusuya düşürdüler
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor

Aynı ilçede bir rezil görüntü daha! Dolaplar resmen zehir saçıyor
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.