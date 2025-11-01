Haberler

İsrail Ordusu Nebatiye'de İHA Saldırısı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Israil'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 1 kişi yaralandı. Bu saldırı, kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Daha önceki saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Kefr Sir beldesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun dün Nebatiye'de gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
