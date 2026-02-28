Haberler

İsrail ordusundan "sığınaklardan çıkabilirsiniz ama yakınında kalın" uyarısı

Güncelleme:
İsrail ordusu, ABD ile ortak başlatılan saldırıların ardından İran'ın misilleme tehdidine karşı vatandaşlarını sığınaklara yaklaşmaları konusunda uyardı. Saldırıların hedefinde başta Tahran olmak üzere çeşitli İran kentleri bulunuyor ve İran, karşı saldırılarını başlattı.

İsrail ordusu, ABD ile ortak başlatılan saldırının ardından İran'ın yaptığı misillemeler nedeniyle vatandaşlarına sığınaklara yakın durma uyarısında bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, şimdilik çeşitli bölgelerde sığınaklardan çıkılmasına izin verildiği kaydedildi.

Buna karşın sığınaklara yakın durulması gerektiği vurgulanan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin düşen füzelerle ilgili ihbarlar aldığı, ülke genelinde çeşitli bölgelerde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

