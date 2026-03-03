İsrail ordusundan Beyrut'a yeni hava saldırısı tehdidi
İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava ve denizden saldırılar düzenleyeceğini duyurdu. Ordu, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir binaya yönelik saldırıda bulunma tehdidinde bulundu.
İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.
Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti.
Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.