İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Tahran'da ve Kerec'de meydana gelen şiddetli patlamalar, bölgedeki gerilimi artırdı.
İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.???????
Açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri, başkent Tahran ve Kerec kentinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba