İsrail ordusu: Hizbullah'a bağlı Karz-ı Hasen Kurumu varlık ve depolarını bir kez daha hedef aldık

TEL İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen Kurumunun (faizsiz dayanışma) varlıklarına ve depolarına ek saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan genelinde saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın finans kurumu olduğu iddia edilen Karz-ı Hasen'in varlıklarına ve depolarına yönelik bir dizi ek saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah'ın silah ve silah üretim malzemeleri satın almak ve maaş ödemek için Karz-ı Hasen fonlarını kullandığı savunulan açıklamada, geçen hafta Karz-ı Hasen Kurumuna saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Lübnan'da saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.