İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bir binaya saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesindeki bir bina için saldırı tehdidinde bulundu. Ordu sözcüsü, hedefin Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek, bölgede yaşayanlara 300 metre uzaklaşma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan bir bina için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir binanın işaretlenmiş olduğu harita paylaştı.

Adraee, Dahiye'nin Amrusiye Mahallesinde bulunanlara seslenerek, paylaştığı haritada kırmızıyla işaretlenen noktanın Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü, söz konusu binada ve yakınında bulunanlara bölgeden en az 300 metre uzaklaşma çağrısı yaptı.

Adraee, gün içinde Beyrut'taki birçok bina için saldırı tehdidinde bulunduktan sonra İsrail ordusu bu noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
