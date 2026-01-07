İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Duma beldesinde bir Filistinliye ait evi ve koyun ağılını "ruhsatsız olduğu" iddiasyla yıktı.

Duma Muhtarı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde beldenin güney kesimine baskın düzenlediğini söyledi.

Devabişe, İsrail askerlerinin bir Filistinlinin evini ve koyun ağılını yıktığını aktardı.

Yıkılan evin yaklaşık 60 metrekare olduğunu belirten Devabişe, İsrail güçlerinin "ruhsatsız inşaat" bahanesiyle köyde ve çevresinde sık sık yıkım yaptığını ifade etti.

İsrail, Filistinlilere ve mülklerine yönelik artan kısıtlamalar kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenli olarak konutları ve tarım tesislerini hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.