İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 2 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a düzenlediği baskınlarda iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un doğusundaki Azmut köyü yakınlarında İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan bir Filistinli vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yerel kaynaklar İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı ile batısındaki El-Mahfiyye Mahallesi'nde bulunan bazı evlere baskın düzenlediğini aktardı.

Baskınlarda iki Filistinli genç gözaltına alındı.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.