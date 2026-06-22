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İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gönüllü birimlerini feshetme kararı aldığı bildirildi

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Lübnan'da ateşkesin ardından İsrail ordusu, kuzey sınır yerleşimlerindeki gönüllü yerel güvenlik birimlerini feshetme kararı aldı. Karar, yerleşimlerde tepkiyle karşılanırken, birim mensupları bunu güvenlik zafiyeti olarak nitelendirdi.

Lübnan'da yeni ateşkes ve karşılıklı saldırıların durmasının ardından İsrail ordusunun sınır yerleşimlerindeki gönüllü yerel güvenlik birimlerini feshetme kararı aldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Walla sitesinin haberinde, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan kuzeydeki yerleşimlerde bulunan ilk müdahale birliklerine gönderilen belgede ateşkes süreci ve değişen savunma talimatlarındaki değişiklikler çerçevesinde söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Haberde, İsrail- Lübnan sınırında bulunan yerleşimlerdeki ilk müdahale birliklerinin görevinin pazar günü itibarıyla sona ereceği aktarıldı.

Walla'ya konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak ise terhis işlemlerinin 30 Haziran itibarıyla tamamlanacağını ancak birliklerin olası bir gerilim durumuna "hazır bir şekilde" tutulacağını söyledi.

Söz konusu kararın Yahudi yerleşimlerinde tepkiyle karşılandığını belirten Walla'ya konuşan söz konusu birime mensup Nissan Zeevi ise Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti sert sözlerle hedef aldı.

"Bu karar artık sadece bir güvenlik zafiyeti değil, kuzey sakinlerinin ve genel olarak İsrail'in güvenlik çıkarlarının açıkça ihlal edilmesidir." diyen Zeevi, ordunun verdiği kararın "stratejik bir felaket" olduğunu ve bölge sakinlerinin kuzeyden kitlesel olarak göç etmesine yol açabileceğini ileri sürdü.

İsrail ordusu, 20 Haziran'da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurması ancak işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdürmesi yönünde talimat aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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