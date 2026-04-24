İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Shtula bölgesini roketlerle hedef almasının ardından Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığı ileri sürüldü.

Hava saldırısı görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, Shtula'yı hedef alan rampaların yanı sıra yüklü ve fırlatmaya hazır başka rampalara da saldırı düzenlendiği ifade edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan- İsrail görüşmeleri yapılırken Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı ülkenin kuzeyini roketlerle hedef almış, Shtula bölgesinde sirenler çalmıştı.

Hizbullah gece, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Yatir beldesine saldırı düzenlemesine karşılık olarak, yerel saatle 23.25'te Shtula bölgesinin roket saldırısıyla hedef alındığı duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin önlendiği ileri sürülmüştü.

İsrail'den güneydeki beldelere hava saldırısı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Tulin, Hırbıt Silm ve Mecdel Zun beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail uçakları ayrıca Reyhan tepelerini de hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medyada platformunda yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında Lübnan'ın güneyinde hedef alınan noktalara ilişkin detaylar paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın Shtula bölgesini roketlerle hedef almasına karşılık Hırbıt Silm ve Tulin beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaları vurduğunu duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.