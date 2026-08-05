Haberler

İsrail Lübnan'da Yangın Çıkardı, Müdahaleye İzin Vermiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesine bağlı Keferşuba beldesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıkardığı ve Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin yangına müdahale etmesine de izin vermediği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya ilçesine bağlı Keferşuba beldesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıkardığı ve Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin yangına müdahale etmesine de izin vermediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Keferşuba beldesinin çevresinde ormanlık alanda yangına neden oldu.

Yangınlar Keferşuba ve Hilta beldelerinin çevresinde sürerken, İsrail askerleri Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye girerek yangına müdahale etmesine izin vermiyor.

Rüzgar ve yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle büyüme riski taşıyan yangının çevredeki ormanlık ve tarım arazilerine sıçramasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
AK Parti, Üsküdar seçimine itiraz etti: İrade gasp edildi

AK Parti kaybettiği seçimi yargıya taşıyor: Yasal süreç başlatıldı

Italiano taraftarın merakla beklediği haberi verdi: Bizimle maçta olmayacak

Italiano kahreden haberi verdi: Bizimle birlikte olmayacak
Çağatay Ulusoy’un aldığı kilolar dikkat çekti, son hali şaşırttı...

Çağatay Ulusoy’un aldığı kilolar dikkat çekti, son hali şaşırttı...