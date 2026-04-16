Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne bir kez daha hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Sur bölgesini Sayda kentine bağlayan ayakta kalan tek geçiş noktası Kasımiye Köprüsü'nü hedef alan art arda 2 hava saldırısı düzenledi. Haberde köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Daha önce de bir insansız hava aracı (İHA) aynı köprünün yakınında bir saldırı gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu, 22 Mart'ta da Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne saldırı düzenlemişti.

Kasmiye Köprüsü, Sayda'dan Sur kentine uzanan sahil yolu üzerinde Litani Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta yakınındaki en önemli köprülerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

