İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yıkım faaliyetleri yürüten İsrailli bir çalışanın öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde İsrail Savunma Bakanlığı adına yıkımlar gerçekleştiren yüklenici firmanın çalışanının Hizbullah saldırısında öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Aytarun beldesinde yıkım çalışmaları yürüten ekibe insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda, beldede ağır iş makinesiyle yıkım faaliyetleri yürüten İsrailli bir çalışanın öldüğü belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kentindeki Ziv Hastanesi ise ölen çalışanının oğlunun da saldırıda hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı