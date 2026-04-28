İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yıkım faaliyetleri yürüten İsrailli bir çalışanın öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde İsrail Savunma Bakanlığı adına yıkımlar gerçekleştiren yüklenici firmanın çalışanının Hizbullah saldırısında öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Aytarun beldesinde yıkım çalışmaları yürüten ekibe insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda, beldede ağır iş makinesiyle yıkım faaliyetleri yürüten İsrailli bir çalışanın öldüğü belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kentindeki Ziv Hastanesi ise ölen çalışanının oğlunun da saldırıda hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.