İsrail ordusundan Lübnan'ın Bekaa bölgesindeki bazı bölgeler için sürgün emri ve saldırı tehdidi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesindeki Durs, Brital ve Macdelyun beldelerini acilen tahliye etmeleri için tehditte bulundu. Hizbullah'ın faaliyetlerine dikkat çeken ordu, sivillerin tehlikede olduğunu belirtti.

İsrail ordusu Lübnan'ın Bekaa bölgesindeki bazı bölgeler için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı açıklamada, Bekaa'daki 3 bölgenin acilen tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Bekaa bölgesindeki Durs, Brital ve Macdelyun beldelerinde yaşayanlara saldırı tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara bölgeleri acilen tahliye etme çağrısı yaptı.

Adraee, söz konusu bölgelerde Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğunu öne sürerek İsrail ordusunun bu altyapıyı hedef alacağını ifade etti.

Adraee ayrıca Hizbullah unsurlarına veya askeri tesislere yakın bulunmanın siviller için tehlike oluşturduğunu savundu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
