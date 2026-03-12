Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerden acilen evlerini terk etmelerini istedi ve Hizbullah'a karşı sert önlemler alacağını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırı ve zorla yerinden etme kapsamını genişleterek Zehrani Nehri'nin güneyinde yaşayan sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'ın güneyindeki sakinlerine acil uyarı" başlığıyla bölge halkına yönelik sürgün tehdidinde bulundu.

Zehrani Nehri'nin güneyinde yaşayan tüm sivillerin derhal evlerini terk etmelerini isteyen Adraee, "Hizbullah mensuplarının, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes hayatını riske atıyor." dedi.

Adraee ayrıca, Hizbullah tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen binaların hedef alınabileceğini belirterek, Lübnan'ın güneyindeki halkın Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail'in "Hizbullah'ın faaliyetlerine karşı" sert önlemler alacağı tehdidinde bulunan Adraee, "Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, kısa süre önce de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler