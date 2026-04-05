İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 2 akaryakıt istasyonunu hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik hava saldırılarında Hizbullah tarafından kontrol edilen akaryakıt istasyonlarını hedef aldığını duyurdu. 2 Mart'tan bu yana en az 15 akaryakıt istasyonu vurulduğu bildirilirken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1461'e ulaştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah tarafından kontrol edildiğini iddia ettiği 2 akaryakıt istasyonunu vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik hava saldırılarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah tarafından kontrol edildiği öne sürülen Amana şirketine ait iki akaryakıt istasyonunun hedef alındığı ifade edildi.

Amana şirketinin Hizbullah'ın askeri altyapısını destekleyen ekonomik yapısının bir parçası olduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da Amana şirketine ait 15'in üzerinde akaryakıt istasyonunu hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının gün içinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah karargahını hedef aldığı da öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
