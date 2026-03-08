Haberler

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyinde 4 köye saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Arnun, Yahmur, Zavtar Şarkıyye ve Zavtar Garbiyye köylerinin sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Saldırı tehdidi altında olduklarını belirten ordu, bu köylerde Hizbullah hedeflerinin bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın güneyindeki 4 köyün boşaltılmasını istedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Arnun, Yahmur, Zavtar Şarkıyye ve Zavtar Garbiyye köylerinin sakinlerinden "evlerini derhal boşaltmaları ve Nebatiye'nin kuzeyine doğru gitmelerini" istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde boşaltılmasını istediği bu köylerde Hizbullah hedeflerinin bulunduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusu, yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılmasını isteyerek geniş kapsamlı saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

