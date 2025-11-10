İsrail Ordusu, Lübnan'da Yangın Çıkardı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) yakıcı ve patlayıcı mühimmat atması sonucu yangınlar çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail'e ait iHA'lar, güneydeki Mureysa, Meys Kalesi, Numeyriyye, Şarkiyye bölgelerine yakıcı ve patlayıcı maddeler bıraktı.

Saldırılar sonucu geniş alanlarda yangınlar çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, bölgede önceki İsrail saldırılarından kalan bazı patlayıcı maddeler infilak etti, ekipler bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.