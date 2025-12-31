Haberler

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Hula beldesine girerek bir evi patlayıcıyla havaya uçurdu. Tel Aviv yönetimi, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesine girerek bir evi patlayıcıyla havaya uçurduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bir grup İsrail askerleri, gece saatlerinde Lübnan topraklarına girerek, en yakın sınır noktasından yaklaşık 1600 metre içeride bulunan Hula beldesinde bir evi patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) da Nebatiye vilayetine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde bir iş makinesine bomba attı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi