İsrail, Lübnan'ın güneyinde havan topu saldırısında 1 askerinin ağır yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, kara saldırıları ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde bir askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenleyen İsrail askerlerine yönelik havan topu saldırısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava topu saldırısı sonucunda bir askerin ağır yaralandığı ve tıbbi müdahale için hastaneye nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.