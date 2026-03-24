İsrail ordusu, kara işgalini genişlettiği Lübnan'da 1 askerinin "kaza" sonucu yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askerinin 'operasyonel kazada' yaralandığını açıkladı. Yaralanmanın nedeninin düşman ateşi değil, şarapnel isabeti olduğu belirtildi. 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1072 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, kara işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde bir askerinin "operasyonel kazada" yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre, askerin "düşman ateşiyle" değil şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
