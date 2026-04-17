İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 55 köyü işgal altında tuttuğu bildirildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 55 köyü işgal altında tutmaya devam edeceğini ve geçici ateşkese rağmen yıkım işlemlerinin süreceğini açıkladı. Ayrıca, geri dönüş yapan sivillere izin verilmeyeceği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettiği sivillerin geri dönüşüne izin vermeyeceği bildirildi.

İsrail sınırından Lübnan içlerine doğru yer yer 10 kilometre derinliğe ulaşan bölgede işgalin devam edeceğine dikkat çekilen haberde, işgal altında tutulan 55 köyün yıkımına devam edileceği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusuna "tehdit tespit edilen her yere saldırı" düzenleme talimatı verildiği aktarıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 24.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
