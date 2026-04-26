Ateşkes ihlali: Lübnan'da İHA saldırısında İsrail askeri öldü

Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam eden İsrail ordusunun ateşkes sonrası Hizbullah ile girilen çatışmalarda ölen asker sayısı 3'e çıktı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerinin öldüğünü, 6'sının ise yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail askerlerine yönelik Hizbullah'ın ardı ardına iki İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

İlk İHA saldırısında 7. Zırhlı Tugay'dan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü, biri subay olmak üzere 3 askerin ağır ve 3'ünün ise orta ve hafif derecede yaralandığı aktarıldı.

İlk saldırının hemen ardından yaralı askerlerin tahliyesi sırasında Hizbullah'ın iki İHA daha fırlattığı, İHA'lardan birinin önlendiği, diğerinin ise askerlerin yanına isabet ettiği ancak yaralanmaya sebep olmadığı aktarıldı.

Buna göre, Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam eden İsrail ordusunun ateşkes sonrası Hizbullah ile girilen çatışmalarda ölen asker sayısı 3 oldu.

Hizbullah, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki Tayba beldesinde İsrail askerlerini 2 kez İHA ile hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon yüksek penaltı kaçtı

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbide kıran kırana mücadele
Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz

Söylediği şey Galatasaraylıları çıldırtır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü

Bursa'da tarihi akşam
Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz

Söylediği şey Galatasaraylıları çıldırtır
Okan Buruk'tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir

Okan Buruk'tan o gruba ithafen olay sözler: Provokasyon yapabilirler
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak