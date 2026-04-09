İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Abbasiye, Habbuş, Cebşit, Deyr Zehrani, Düveyr, Kefra, Cumeycime, Safad Battih, Mecdel Silm ve Deyr Antar beldelerini hedef aldı.

Abbasiye'deki saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.