İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 6 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü ağır olmak üzere 6 askerinin daha yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güneyinde İsrail birliklerine tanksavar füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, dün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerini hedef alan tanksavar füze saldırısında 2 askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Hizbullah'ın dün düzenlediği İHA saldırısında da biri ağır 3 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde yaşanan "operasyonel kaza" nedeniyle de 1 askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerinin bilgilendirildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.