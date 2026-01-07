İsrail'in Lübnan'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Cuveyye beldesinde bir aracı hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıdan önce İsrail ordusuna ait İHA'lar Sur kenti ve çevresinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda "Hizbullah mensubunun" hedef alındığını iddia etti.

Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.???????