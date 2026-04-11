İsrail ordusu: Son 24 saatte Lübnan'ın güneyine 200'den fazla hava saldırısı düzenledik

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde son 24 saatte 200'den fazla Hizbullah hedefine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölenlerin sayısının 1953'e ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren kara birliklerine hava desteği verildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Haberler.com
500

Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı

Ölümle burun buruna! Dehşet anları kamerada
'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Bırakın puan almayı gol bile atamıyor! İstanbul'da fark yedi
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı

Ölümle burun buruna! Dehşet anları kamerada
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı