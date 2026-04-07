İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sahilindeki deniz araçlarına saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur ve Ras Nakura açıklarındaki deniz alanına yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Ordu, Hizbullah'ın faaliyetlerini gerekçe göstererek bu bölgedeki deniz araçlarına Sur'un kuzeyine gitmeleri çağrısında bulundu. Saldırılar sonucunda Lübnan'da ciddi kayıplar yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sahilden 37 kilometre kadar alanda deniz araçlarına saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile Ras Nakura sahilinden 37 kilometre açıktaki deniz alanının kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Sur ve Ras Nakura açıklarındaki alanda 37 kilometreye kadar Hizbullah'ın faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Sur ile Nakura arasındaki 4 limanın da işaretlendiği haritaya ilişkin Adraee, haritada kırmızıyla işaretlenmiş alandaki tüm deniz araçlarına Sur kentinin kuzeyine gitme çağrısı yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş