İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyinde 4 beldeye saldırı tehdidi

İsrail ordusu, şiddetli hava ve kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Ernun, Yuhmur, Doğu Zavtar, Batı Zavtar beldelerine saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.

Sözcü Adraee, söz konusu beldelerde yaşayan Lübnanlıların derhal evlerini terk ederek Nebatiye vilayetine doğru gitmelerini istedi.

Adraee, bölgeye düzenleyecekleri saldırılarda Hizbullah'a ait yapıları hedef alacaklarını öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.